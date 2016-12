La increíble historia de un actor mendocino en la montaña

José Kemelmajer tuvo una particular anécdota durante la última semana. El actor había sufrido la pérdida de uno de sus bolsos en el que llevaba la notebook y su ropa pero, lo más importante, era un guión de cine en el que venía trabajando en los últimos años.

El 5 de diciembre, "entre las dos y tres de la tarde, en el trayecto entre Uspallata y parque Aconcagua, se cayó el bolso de mi moto, pertenencias de cero valor, notebook,y ropa. Pero me traía dos cuadernos enteros con guión de cine y mi próxima novela, de un año de trabajo, de día y noche. Me venía tres días para tipearlos", relató.

Nueve días más tarde, apareció su material y fue nada menos que en manos del guardaparque Ramón Yago Olivera, el mismo que rescató a Kawada Minoru, el andinista japonés que se había extraviado volviendo a Plaza Francia el jueves en medio de un temporal de nieve.

"La vida no es frágil como pensé esta semana, la vida es un milagro. Quiero a agradecer a Ramón Yago Olivera guardaparque y rescatista de alta montaña por devolverme más cosas de las que perdí. A la enorme cantidad de gente que se solidarizó con este incidente, por que lo más importante de todo, es que en el medio de un mundo que se empeña por momentos en hacernos creer que todo está reventado, nada más lejano. Gracias, gracias y más gracias. Esto me hace bien, me pone en deuda con el prójimo y seguiré insistiendo en mejorar. He recobrado una buena dosis de optimismo y la voy a hacer circular", aseguró en su cuenta personal de Facebook.

Además, dejó entrever la posibilidad de llevar la anécdota a la ficción: "Quién te dice que armo una novela con esto. No puedo creer lo que me pasó. Por suerte hay gente buena".