Cuestionan al Hospital Español por un error de diagnóstico

Una reconocida diseñadora gráfica mendocina cuestionó al Hospital Español por un error de diagnóstico en una paciente a la que inicialmente le indicaron realizar un enema por un fuerte dolor abdominal producto de una constipación. Como la mujer siguió con los dolores, una segunda visita médica a otra clínica privada permitió saber que no era materia fecal acumulada y gases sino una peritonitis aguda.

El caso lo reveló Carolina Saguán. La paciente es Laura, esposa de su primo. La consulta al nosocomio privado de Godoy Cruz se efectuó el 9 de diciembre a las 6 de la mañana por fuertes espasmos estomacales.

"En esa instancia y tras los análisis, el médico que la atiende en la guardia le prescribe "un enema ya que presenta materia fecal acumulada y muchos gases”, señaló.

Sin embargo, y a pesar del tratamiento, los fuertes dolores continuaron y Laura fue llevada unas horas más tarde por su esposo a la guardia de la Clínica de Cuyo.

Allí, los médicos indicaron que la mujer debía quedar internada hasta tanto saber el resultado de los análisis. Finalmente, se comprobó que los dolores era producto de una peritonitis aguda. Fue intervenida quirújicamente de urgencia.

Tras la intervención, Laura fue dada de alta este martes y ahora se recupera en su casa.

"Ahora estoy abocado plenamente a la recuperación de mi mujer. Estuve a punto de volver al Español a buscar al médico y a decirle de todo. Lo único que le interesaba era irse a la casa. Menos mal que no fui porque hubiese hecho una locura. Pero estas cosas no pueden seguir pasando", afirmó Pablo Saguán.

El director del Hospital Español, Walter Vázquez, dijo a este diario que no estaba al tanto del tema y que no habían recibido demanda alguna por un caso así: "Ya pedí informes e historial clínica para saber qué sucedió. Pero no nos vamos a dejar llevar por lo que se pueda publicar en la redes sociales".

"Por ley, y por una cuestión de confidencialidad de datos, no se pueden difundir datos de un paciente. Asimismo, se ha investigado una investigación interna para saber si los hechos existieron", completó.

El Hospital Español fue fuertemente cuestionado tras la muerte de la pequeña Guadalupe Codes, fallecimiento que ahora está siendo investigada en la Justicia.

Estás son las copias de los certificados médicos:

Esta es la acusación que Carolina Saguán posteó en Facebook: