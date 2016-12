Estos son los únicos clubes de América que nunca descendieron

Pocos son los equipos de América que pueden jactarse de no haber perdido nunca la categoría. Aquí, detallamos cada uno de ellos.

Argentina

1913: Boca Juniors

2002: Arsenal

2014: Defensa y Justicia

2015: Aldosivi

2016: Patronato



Nota: Desde el comienzo del profesionalismo (1931) Boca Juniors es el único que disputó todas las temporadas. River Plate perdió la categoría en 2011 e Independiente en 2013.

En 2015 se extiendió la Primera División a 30 equipos con ¡10 ascensos!

Bolivia

1914: The Strongest

1958: Oriente Petrolero

2013: Sport Boys Warnes



Nota: en 1914 se creó la La Paz Foot-Ball Association. El fútbol boliviano vivió varias transformaciones hasta que en 1977 comenzó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB). Sólo tres clubes participaron en todas las ediciones: The Strongest, Oriente Petrolero y Bolívar (ya había descendido en 1964 de la máxima división, por entonces llamada Copa Simón Bolívar).

Brasil

1987: Cruzeiro

1987: Flamengo

1987: Santos

1987: São Paulo

2014: Chapecoense



Nota: En 1987, los 13 clubes más grandes de Brasil fundaron una asociación llamada Clube dos 13, con el fin de hacer sus propios acuerdos comerciales sin la mediación de la CBF. Como resultado, estos clubes rompieron con la CBF y organizaron su propia liga paralela llamada Copa União, que sustituyó al antiguo sistema que clasifica a los campeones estatales para el campeonato nacional.





Chile

1933: Colo Colo



Nota: En 2015 la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) le quitó 3 puntos a Cobreloa, hecho que terminó por sentenciar el descenso a Primera B. Cobreloa jugaba en Primera desde 1978.

Colombia

1948: Atlético Nacional

1948: Deportivo Cali *

1948: Independiente Medellín *

1948: Junior *

1948: Santa Fe (Independiente Santa Fe)

1948: Millonarios

1948: Once Caldas *

2004: Boyacá Chicó

2007: La Equidad

2012: Patriotas Boyacá

2013: Alianza Petrolera

2014: Universidad Autónoma del Caribe

2015: Jaguares de Córdoba



Nota: solamente Atlético Nacional, Santa Fe y Millonarios jugaron todas las temporadas en la máxima división.

El 10 de marzo de 1956 Deportivo Cali fue desafiliado de la Dimayor, luego de ocupar el último puesto en el certamen de 1955. El equipo fue refundado en 1959 y volvió a participar en la elite en 1960.

En 1952 y 1953 Medellín no participó debido a una fuerte crisis económica. Tampoco jugaron el campeonato de 1958. Una nueva crisis en 1970 hizo que solicitara la cesión temporal de la plaza (la tomó Oro Negro). Volvió en 1972.

En 1953 Junior de Barranquilla se retiró de la Dimayor por problemas económicos. Jugó durante 13 años la Liga del Atlántico y retornó a la elite en 1966.

Once Caldas comenzó en 1948 como Deportes Caldas. En 1953 Deportes Caldas y Once Deportivo se fusionaron para crear Deportivo Manizales, equipo que duró sólo un año. En 1954 se forma un nuevo club para representar a la ciudad, llamado Atlético Manizales: jugó ese y luego el torneo de 1958. En 1959 se constituye Once Caldas, que en 1961 retoma la participación en la Dimayor. Debido a distintos patrocinios, a lo largo de los años mutó su nombre por Cristal Caldas, Varta Caldas, Once Philips, etc.



Costa Rica

1920: LD Alajuelense

1921: Herediano

1949: Saprissa

1991: Municipal Pérez Zeledón

2014: Puma Generaleña



Nota: en 1991 la Asociación Deportiva Pérez Zeledón ganó la Segunda División y ascendió a Primera. Como ya estaba otro equipo de Pérez Zeledón (la Asociación Deportiva Municipal Generaleña) se acordó que el 28 de septiembre de 1991 se fusionen, dando lugar a un nuevo club: la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Zeledón.





Ecuador

1957: Barcelona SC *

2010: Independiente del Valle (Independiente José Terán)

2014: Mushuc Runa

2016: Fuerza Amarilla SC



Nota: en 1958 y 1959 no se disputó un campeonato nacional. De todos modos, no jugó todas las temporadas de la Serie A: en 1964 fue la única vez que Barcelona no participó en el torneo nacional porque los equipos de Guayas (la provincia donde está Guayaquil) ​​se negaron a participar.





El Salvador

1947: FAS

1958: Águila

1958: Alianza



Nota: en 1985 FAS (Futbolistas Asociados Santanecos) perdía la categoría junto a Once Lobos y UCA, pero al final de la competición se congelaron los descensos para ampliar la liga de 10 a 12 equipos.





Guatemala

1942: Municipal

1950: Comunicaciones



Nota: en 2008 Heredia perdió la categoría (cayó por penales frente a USAC) pero no llegó a descender porque prosperó su protesta ante el Tribunal Disciplinario de la Liga Nacional, por inclusión indebida de dos jugadores rivales. En 2014 vendió su ficha a Antigua GFC y pasó a jugar en la categoría de ascenso, llamada Primera División.





Guyana Francesa

Le Geldar

CSC de Cayenne (Club Colonial)



Honduras

1965: Marathón

1965: Motagua

1965: Olimpia

1965: Real España

1965: Vida

2013: Parrillas One



México

1943: América

1943: Guadalajara

1953: Toluca

1962: Pumas UNAM

1964: Cruz Azul

1968: Santos (Laguna, Deportivo Neza, Santos)

2002: Jaguares de Chiapas

2011: Tijuana - Xoloitzcuintles de Caliente





Nicaragua

1931: Diriangén



Paraguay

1906: Guaraní

1906: Olimpia

1913: Cerro Porteño

2013: Deportivo Capiatá

Nota: entre 1935 y 1948 no hubo descensos.



Perú

1928: Universitario de Deportes

1956: Sporting Cristal

2004: Universidad de San Martín de Porres

2009: Sport Huancayo

2009: Ayacucho FC (Inti Gas)

2011: Unión Comercio

2012: Real Garcilaso



Uruguay

1900: Peñarol (CURCC)

1901: Nacional

2015: Villa Teresa

Nota: tomando en cuenta la era profesional (desde 1932), Peñarol y Nacional son los únicos miembros fundadores que nunca descendieron.

Peñarol fue expulsado de la Asociación Uruguaya (junto a Central) el 20/11/1922, tras jugar partidos contra equipos de la 'Asociación Amateurs de Football' de Argentina (un organismo enfrentado a la 'Asociación Argentina de Football'). Hasta ese momento, Peñarol había disputado 16 fechas de liga. En 1923 y 1924 jugó en una liga organizada por la 'Federación Uruguaya de Football' antes de que las ligas se unieran en 1926 (no hubo competición de liga en 1925). Estuvo activo cada año en la máxima categoría desde 1900.



Venezuela

1974: Deportivo Táchira FC

1983: AC Mineros de Guayana

1985: Caracas FC (Caracas-Yamaha)

2005: Aragua FC

2006: Zamora FC

2007: Deportivo Anzoátegui

2007: ACD Lara (Guaros de Lara)

2008: Zulia FC

2009: Deportivo La Guaira (Real Esppor)

2016: JBL del Zulia

Nota: el Deportivo Táchira FC tuvo como nombre originario Deportivo San Cristóbal, en 1978 cambió a Deportivo Táchira. En 1984 se fusionó con Atlético San Cristóbal, formando el Unión Atlético Táchira. Para la temporada 1999/2000 retomó el nombre de Deportivo Táchira FC.

En el año de su ascenso el Caracas FC se llamaba Caracas-Yamaha. Desde 1987 lleva su actual denominación.

En sus dos primeras temporadas en la Primera División el Club Deportivo Lara se llamó Guaros de Lara.

El 26/6/2013 Real Esppor cambió su nombre por Deportivo La Guaira.