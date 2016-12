Denuncian que las Escuelas Artísticas mendocinas están en riesgo

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió otorgar la continuidad a los docentes suplentes. Sin embargo, cientos de profesionales denuncian que quedarán sin trabajo debido a que la Resolución de Continuidades Nº 2.958 determina, entre otros puntos, que deberán presentar su título para seguir en sus puestos el año que viene.

La medida, que fue dada a conocer este lunes, afecta en gran medida a las Escuelas Artistas que se verían diezmadas a partir del 31 de diciembre. En su Anexo VI establece que sólo se le otorgará la continuidad al "Maestro con título docente del Lenguaje Artístico y especialidad en los que se desempeñe y cuya matrícula no esté en riesgo".

Desde el SUTE pretenden impugnar la Resolución y llamaron a los afectados a una movilización este jueves, a las 10 en la Casa de Gobierno. "La resolución es arbitraria porque se le dará de baja a los docentes cuyas suplencias cambia de artículo, a los que no han obtenido el título y los que tengan secciones cuyas matrículas estén en riesgo", comentó a El Sol Liliana Chavez , secretaria gremial del sindicato.

Por su parte, desde la DGE, Emma Cunnieti, indicó: "La decisión apunta a asegurar que encontremos las personas más idóneas para ejercer su tarea. Hay docentes recibidos que no encuentran trabajo porque los puestos están ocupados personas que no se ha titulado. La idea es alentar a aquellos que han paralizado sus estudios".

Actualmente funcionan 29 instituciones distribuidas en los 18 departamentos, que brindan ofertas de formación artística vocacional específica a 12.573 alumnos desde los 4 años y sin límite de edad. Se dictan talleres gratuitos de música, instrumental y vocal, danza de diferentes géneros, teatro, artes visuales, multimediales y audiovisuales.

Lo paradójico es que muchos de los profesores que allí dictan clases como los de charango o danzas nativas no tienen la posibilidad de presentar su título porque estudiaron a través de cursos o instituciones privadas que no cuentan con el aval de la DGE o porque simplemente no existe la especialización formal como tal.

"En mi escuela quedarán sólo dos docentes. Además de que se quedan sin trabajo, esta medida va en perjuicio del modelo educativo que hemos construido. Hemos logrado una empatía con la gente del barrio que se encuentra triste ante la incertidumbre que quienes le estaban enseñando no sigan el año que viene", comentó Carlos Casciani, el director de la Escuela 5-022, ubicada en El Algarrobal.

El reconocido músico explicó que estas personas entraron en cuarto llamado porque ningún titular se presentó. "Esto demuestra que hay una necesidad de cubrir estos puestos con estudiantes avanzados, en muchos casos".

"Se pierde de vista cómo funciona la modalidad artística. Hay gente que dan talleres de danza bolivana y de danza africana, incluso de batería, una de las disciplinas más demandadas y no hay título para esto, existe el de percusión clásica o folclórica, pero no de batería, como tal. En mi caso, llevo 18 años dando clases (27 de músico) y jamás me negaron la continuidad y no tengo título universitario".

Desde la Escuela Artística Adela Ponce De Bosshardt ubicada en la quinta sección, Laura Ríos indicó: "Afecta a la comunidad educativa y a los alumnos porque se cortan proyectos armados durante todo el año. Es penoso que se le de de baja a personas que tienen gran experiencia que los avala, que han trabajado desde hace tiempo por la cultura".



Otro de los puntos controversiales de la Resolución es que se les dará de baja a los maestros "con cargo u horas cátedra, cuya matrícula esté en riesgo". Para lo cual, desde el SUTE indicaron que "no existe reglamentación que determine el mínimo de alumnos de un aula de una escuela artísticas".

Dato que negó la Subsecretaria de Calidad Educativa: "Para abrir un curso debe haber un número de 20 estudiantes. Si la gente no quiere ir a hacer un tipo determinado de danza por qué todos lo tenemos que pagar, no olvidemos que esto es público. No tiene sentido tener una escuela para 7 docentes para 3 niños. Debemos optimizar los recursos, además las instituciones tienen un fin de socialización y debe funcionar en función de estudiante".

Recorte presupuestario o modalidad en riesgo

Para algunos esta decisión forma parte de un grupo de medidas de recorte presupuestario. "Dentro del proceso de ajuste se ahorrarán de pagar los sueldos de enero y febrero", destacó Chavez.

Para muchos la medida oculta el cierre de talleres. "Creemos que la modalidad artística está en riesgo, todo hace pensar que puedan desaparecer", destacó Andrés Musolino, profesor de guitarra de la Escuela Florentino Olivan de Las Heras".

Pero, la Subsecretaria de Calidad Educativa aclaró que "a todos se les pagará el proporcional de vacaciones. No hay diferencia económica" y que "las escuelas no están en riesgo de cerrar su servicio".