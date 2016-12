Bruno Mars también se subió al Carpool Karaoke de Corden

Después del genial Carpool Karaoke de Madonna, las expectativas estaban muy altas. El Carpool Karaoke de Bruno Mars se transmitió completo este martes en The Late Night Show with James Corden. Bruno Mars hará arrancará una gira mundial en marzo de 2017.

Bruno Mars comienza por todo lo alto, cantando su temazo del momento '24K Magic' con una coordinación demencial junto a James Corden.

Pero no fue el único tema que interpretó, también nos ha dejado momentos enormes con otros éxitos como "Locked out of heaven", "Versace on the floor", "Uptown funk" o "If I knew", bailando e intentando enseñarle a Corden como hacer su característico movimiento sexy