La historia de la docente argentina que está entre las 50 mejores del mundo

Silvana Corso de 46 años es directora de la escuela Media N° 1 de la localidad bonaerense de Villa Real, fue incluida entre los mejores 50 candidatos entre 20.000 nominados al premio Global Teacher Prize, una especie de premio Nobel de la educación.

La docente de historia dijo que si ganara el premio le gustaría fundar otra escuela con los mismos principios, destinar fondos a sus proyectos actuales, abrir una guardería en la escuela y financiar sus viajes a distintas regiones para capacitar a otros maestros.

En su niñez Corso fue catalogada como una alumna con dificultades de aprendizaje, pero superó los obstáculos. Su hija, Catalina, nació con parálisis cerebral y falleció en 2009, aunque continúa siendo la musa que la inspira todos los días.

"La escuela inclusiva se construye todos los días. Cada día es un desafío lograr que los chicos aprendan y promocionen. En nuestra escuela no hay barreras no importa los problemas con los que los chicos lleguen o vengan de donde vengan. No hay selección alguna. Se los incluye a todos", dijo Corso.

"Trabajo en contexto de riesgo, de vulnerabilidad y pobreza con chicos judicializados o de familias judicializadas, alumnas adolescentes que ya son madres". Desde que fue fundada en 1990, la escuela Rumania que dirige Corso tuvo como objetivo incluir a poblaciones vulnerables en lo social”, señaló la docente nominada al galardón internacional.

La inclusión de alumnos con discapacidades físicas y mentales, en cambio, fue una preocupación encarada por Corso. "Me propuse ampliar el concepto de vulnerabilidad y de inclusión. Ahora podemos adaptarlo a todos", explica la docente y agrega: "Faltaban las Catalinas y Catalinos"

La Varkey Foundation, que impulsa el premio, espera que al dar a conocer las historias de vida de estos candidatos, que representan a 37 países, el público se sienta motivado a participar en un debate enriquecedor sobre la importancia de los maestros. El ganador se anunciará durante el Global Education and Skills Forum en Dubái el domingo 19 de marzo de 2017.