Carlos Vives tilda de “perversas” a las canciones de Maluma

Carlos Vives destrozó la música de su par colombiano, Maluma, con quien compartió escenario más de una vez y grabó una nueva versión de “Volví a nacer”, hit del cantante de vallenato de 55 años.

Si bien asegura tenerle cariño, Vives dijo sobre la música del cantante de 22 años: “Eso no significa que no me de cuenta de que tiene canciones muy perversas y líricas muy pobres”.

“Hay canciones malas y no puedo creer que tengan tanto éxito. En el reggaetón esas canciones son precisamente las que tienen más oportunidades que las de otros artistas que tienen mensajes más amorosos y con mayor calidad”, dijo a la revista Semana.

Días atrás, Maluma se vio envuelto en un escándalo por su tema llamado “Cuatro babys”, en el que habla de tener un romance con cuatro mujeres a la vez y ha sido criticada por verse como machista y humillante para la mujer.

Además, más de 80 mil personas han suscrito a la petición en Change.org que pide la retirada del videoclip haciendo hincapié en que “la figura de la mujer aparece representada como un ente sin poder de decisión que únicamente existe para complacer las necesidades físicas de un grupo de viriles muchachotes con dinero”.

Durante su concierto en Mendoza, Maluma dijo antes de cantar “Cuatro Babys”: “En mi música no manda la radio, en mi música no manda mi disquera, en mi música no mando yo. En mi música manda el público, carajo. Si ustedes quieren que yo cante esta canción, yo la voy a seguir cantando por el resto de mi vida”.

Por otra parte, Maluma sigue en plena gira de conciertos y gozando de gran éxito con su nuevo dueto “Chantaje” con Shakira, otra compatriota que también grabó con Vives “La bicicleta”.