Así fue la historia de amor de Silvestre y Verónica Vieyra

Se vieron y se flecharon. Ella apenas tenía 18 años, y había ido hasta la oficina de él para acompañar a un amigo compositor. Era junio de 1987, y cuando llegó, Silvestre (16 años mayor que ella) quedó impactado por Verónica Vieyra y la invitó a tomar algo. Era el comienzo de un largo amor.

Alguna vez, la propia actriz relató sus impresiones de aquellos días. “Yo vivía en Gualeguaychú y vine por unos días a Buenos Aires. Estaba muerta por él desde los 12 años. Escondía sus fotos detrás del ropero y cuando lo vi creí que me desmayaba. Esa noche me quedé a ver un ensayo y al otro día me invitó a tomar un té. Llegué dos horas tarde y cuando nos sentamos a la mesa me dijo que no le gustaban las chicas que se maquillaban y que usaban los jeans rotos. Con ese reto terminó de enamorarme”, contó. “Cuando la vi me imaginé todo lo que se venía“, reconoció el cantante hace varios años.

El amor fue creciendo y en 1989 fueron padres de Macarena, y en 1995 de Camila. Y a pesar de tener dos hijas y de llevar 11 años de convivencia, ambos sentían que les faltaba algo. Por eso el 30 de enero de 1999 decidieron dar el sí ante Dios, e hicieron una fiesta en el Tigre (a la que asistió Daniel Scioli).

En 2010, y tras 22 años de convivencia, Silvestre y Verónica se separaron y comenzaron una disputa económica con reclamos de ambos lados. Pero esa es otra historia.