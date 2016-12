Normas de etiqueta cuando viajás en avión

Te traemos una lista de normas de etiqueta para viajar en avión.

Estar preparado para pasar los filtros de seguridad

Los modales al viajar no son únicamente hasta que te subes al avión. En realidad las mayores descortesías y malos hábitos se dan desde tierra.

Para agilizar el paso por los filtros de seguridad del aeropuerto, es una muy buena práctica tener a mano tu pasaporte, el pase de abordar y ya tener fuera todos los objetos metálicos (para no ir y regresar por los detectores).

Si todos los viajeros lo hicieran, el tiempo en las filas se reduciría notablemente. Según datos de la FAA, en épocas de alta afluencia el pasajero promedio puede estar formado entre 75 a 90 minutos en promedio en la fila de seguridad; esto se debe principalmente a que tienen que pasar varias veces por los detectores de metales.

Abordá el avión cuando te avisen

El abordaje en los aviones comerciales se hace por bloques. Es decir, primero los de clase preferente y los viajeros con niños, luego los de la primera parte de clase económica, los de la segunda, tercera, etc.

Si bien, la idea es muy sencilla y efectiva la mayor parte del tiempo, en realidad es que es habitual ver largas filas para subir al avión, lo que termina entorpeciendo el embarco.

La solución es simple: formate cuando te avisen. No te preocupes, si vas a subir al avión de todas formas.

No utilicés todo el compartimento superior

Algunos viajeros tienen la mala costumbre de usar todo el espacio disponible en los compartimientos superiores con su equipaje. Esto puede llegar a causar conflictos con los otros pasajeros.

Por normativa de las aerolíneas, el espacio tiene que ser el mismo para todos los pasajeros de la fila. Si tu equipaje tiene unas dimensiones mayores que las de los otros viajeros y no cabe, una buena idea es dejarlo debajo de tu asiento, o pedirle a algún/a sobrecargo que te ayude a guardarlo.

Ayudá a otros viajeros

Si ves que el pasajero de al lado no puede guardar correctamente su equipaje en el compartimento de arriba, no se reclina bien el asiento o simplemente tiene algún problema, no dudes en ofrecerte para ayudar.

No hablés tanto

El hablar con tus compañeros de viajes puede ser un acto de amabilidad y cortesía, sin embargo hay viajeros que prefieren más volar en silencio que hablando durante todo el viaje con otros pasajeros.

Es importante saber cuándo el otro pasajero no desea hablar. Aunque muchos pueden seguirte la conversación por educación, puede que lo estés incomodando.

¿Cómo saber que no quiere hablar? Por lo general miran su reloj, abren un libro o simplemente no siguen el hilo de la conversación. Tenlo en cuenta.

Está dispuesto a intercambiar el asiento (si es necesario)

Cuando viajas en temporada alta, la disponibilidad de los asientos es complicada. Y si viajas varios puede que se rompa el grupo y terminen en distintos lugares en el avión.

Por ejemplo. Cuando una familia sale de vacaciones, puede que les toque viajar en asientos separados (algo que no es ideal, en especial si hay niños). Si viajas sólo, es un gran gesto ofrecer tu lugar para que no viajen separados. Te lo agradecerán mucho,

Dejá los reposabrazos para el que esté en el asiento del medio

Es recomendable dejarle los reposabrazos interiores al pasajero que está sentado en medio.

No lo olvides, cuando estas en el asiento de la ventanilla tienes la posibilidad de recostarte sobre el fuselaje y si te toca ‘pasillo’ puedes levantarte las veces que deseas sin molestar a los otros. Mientras tanto, en el asiento del medio el espacio es mucho más limitado y en general es más incómodo el viaje para el que le toque.

Sé amable y no grites

De las cosas que más se quejan los tripulantes de cabina sobre los pasajeros son los malos modales que pueden tener algunos. Cuando pidas algo a la azafata, siempre sé amable y evita gritar.

Otro consejo relacionado es que únicamente háblales cuando de verdad sea necesario. Puede que haya un pasajero que realmente necesite ayuda de los sobrecargos pero tú estés molestándolos con preguntas del tipo “¿Cuándo vamos a aterrizar?” o “Señorita, ¿qué hora es?”.

Evitá reclinar al máximo el respaldo

Sin duda es de lo más molesto que te puede pasar dentro de un avión.

Sabemos que el espacio entre los asientos es bastante reducido y muchas veces necesitamos un poco más de espacio para las piernas, sin embargo hay que estar conscientes que al reclinar al máximo tu asiento durante todo el viaje afecta directamente al pasajero que está detrás.

Puedes reclinar el asiento cuando estén altura crucero o después de que ya se sirvieron los alimentos. No lo hagas justo después del despegue o cuando todavía no recogen las bandejas.

Levantate del asiento para desembarcar cuando den el aviso

Por alguna razón, luego de aterrizar cuando el avión llega a la puerta de desembarque y algún sobrecargo dice “Por favor, manténganse sentados en sus lugares para agilizar el descenso”, la mitad de los pasajeros se levantan y se agolpan en la salida.