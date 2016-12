Fotos: un topless de Monica Bellucci que escandaliza las redes sociales

A los 52 años, Monica Bellucci está de moda. Al menos en las redes sociales, donde los usuarios no pasaron por alto el último desnudo de este icono de sensualidad.

La actriz italiana participa en la serie "Mozart in the Jungle", producida por Amazon Studios y que está en boca de todos gracias al topless de Bellucci en el tercer episodio de la tercera temporada.

Desde que una captura de un clip de la serie apareciese en el diario británico Daily Mail, la instantánea está dando la vuelta al mundo gracias a la repercusión que los usuarios le están dando. Ya inunda Twitter y son muchos los que se escandalizan con la escena subida de tono que Bellucci protagoniza junto a Gael García Bernal.

La serie –basada en el libro Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music de Blair Tindall– recibió este lunes una nominación a los Globos de Oro a mejor comedia de TV, premio que ganó el año pasado.

Los capítulos de la tercera temporada están ambientados en Italia. El director de orquesta Rodrigo de Souza (Gael García Bernal) decide aceptar un nuevo reto en su carrera: dirigir a la cantante de ópera Alessandra (Bellucci) en su esperado regreso a los escenarios en Venecia.