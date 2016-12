Adicciones: a pesar de la emergencia, en Mendoza aseguran que la situación "está controlada"

Hasta el 31 de diciembre del 2018 Gobierno nacional declaró la Emergencia en materia de adicciones. La propuesta tiene como ejes la prevención y tratamiento, así como la inclusión social de quienes padecen la problemática. Mendoza no está ajena a la realidad del país, pero los especialistas aseguran que la situación está siendo controlada.

De acuerdo a lo referido por el presidente Mauricio Macri, la idea es atacar tanto la oferta como la demanda de las drogas. El avance del narcotráfico ha hecho que incremente el consumo de drogas y eso se ve reflejado en la sociedad.

Por ello, con esta Emergencia nacional se busca prevenir desde la primera infancia, es decir, antes que los chicos conozcan lo que son las drogas y el daño que éstas causan en su organismo.

Mendoza no escapa a la realidad nacional

Gustavo Reig, coordinador del Programa Provincial de Adicciones, aseguró a El Sol: “Respecto a años anteriores estamos mejor y la idea es seguir trabajando para combatir este flagelo”.

Además, el funcionario aclaró que esa mejoría tiene que ver con el modo en que se está trabajando ya que Mendoza cuenta con el Plan Provincial de Adicciones, nueve centros preventivos asistenciales específicos para el tratamiento, repartidos en diferentes departamentos de la provincia, y áreas de capacitación y prevención.

“Nos encuentra mucho mejor preparados que otras provincias para hacer frente a esta problemática que crece día a día”, manifestó el funcionario.

Respecto a los porcentajes que se manejan en Mendoza, Reig aseguró que van en aumento proporcionalmente, comparando las diferentes sustancias.

“A nivel de uso de las drogas legales, el alcohol lidera con 78%; en tanto, entre las ilegales aparecen la marihuana seguida por la cocaína por debajo de 1%. Estas cifras se analizan sin identificar si hay problema o no con el consumo, sino que tiene que ver con el contacto con la sustancia durante el último mes”, manifestó.

Sergio Saracco, jefe del Departamento de Toxicología, aseguró que “hoy lo que existe en Mendoza es la exposición al uso y abuso de sustancias psicoactivas que son de tipo legales e ilegales, pero todas son iguales de perjudiciales".

Emergencia nacional, en marcha

Las decisiones son tomadas por el Gobierno nacional y lo que permite la Emergencia es lograr alcanzar más rápidos los fondos económicos para hacer frente a la situación.

“Mendoza se plegará a las decisiones nacionales y la idea es seguir trabajando para combatir el flagelo. Lo bueno es que estamos bien equipados, con centros preventivos asistenciales y con un centro de internación que posee camas disponibles para quien requiera internarse. El mismo funciona en Los Campamentos, Rivadavia”.

Frente a la importancia de la Emergencia nacional, Saracco dijo que la inversión tiene que ser realizada en la reducción de la demanda porque sino cometemos el viejo error de realizar la inversión sobre la enfermedad y no sobre la salud.

“El foco no tiene que estar centrado en los adictos sino en aquellas personas que aún no llegan a esa instancia. Hay que trabajar en la prevención para que no se sigan sumando más enfermos a las estadísticas”, dijo Saracco.

Según las cifras que se manejan desde Salud, la edad de consumo comienza a los 13 años y es previo a esa edad donde hay que focalizarse para que los chicos tomen conocimiento sobre los daños que generan las drogas en sus organismos. “La adicción es una problemática biopsicosocial en donde hay componentes biológicos de cada sujeto, componentes sociales que hacen que se lleguen a esta problemáticas”, expresó el especialista.