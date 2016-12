La palabra de Susana Auri, la mujer que dice que Daniel Scioli y Verónica Vieyra fueron amantes

Luego de sus polémicas declaraciones en el programa de Mirtha Legrand, Silvestre aseguró que una amiga de la familia, que vivía con él y Verónica Vieyra, fue quien le contó de la supuesta relación sentimental entre su ex mujer y Daniel Scioli. Esa persona, Susana Auri, dio su testimonio en Desayuno Americano, y ratificó todo. “Verónica fue la que me contó todo. Yo era amiga de los dos. Si esto hubiera sido a la inversa, hubiera salido en defensa de Verónica“, lanzó la mujer.

“Yo lo vi tan mal a José, tan deprimido y me jugué. Largué un secreto que si no lo hubiese visto así a él, me lo hubiera llevado a mi muerte“, aseguró Auri, y agregó sobre la relación cxon el ex Gobernador: “Yo no sé si llamarlo amante o pareja. Ella me dijo que la relación se había iniciado desde que ella tenía 13 años. Los padres y la hermana de Verónica sabían de la relación”.

Consultada sobre si estuvo presente en algún encuentro entre Verónica y Scioli, la mujer narró una episodio: “Una semana antes de casarse la acompañé a comprar los vestiditos para las nenas, pero después de eso nos fuimos a un departamento de Scioli, un loft que era una belleza. Se fueron detrás de otra puerta, ella me dejó el celular y me dijo que si llamaba José le dijera que estaba viendo los vestiditos. Dio la casualidad de que José llamó, y yo la cubrí“.

