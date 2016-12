Ranking: estos son los casinos que más facturan en Mendoza

El gobierno provincial publicó en Internet algunos datos de casinos, públicos y privados, instalados en distintos puntos de Mendoza.

De acuerdo a los documentos que figuran en el nuevo sitio web del Instituto de Juegos y Casinos, la casa de apuestas que más recaudó durante noviembre fue el Regency (Hyatt), con $29,6 millones. El podio lo completan el Enjoy (Sheraton), con $26,7 millones, y la sede central del Casino provincial, con $19,6 millones.

En total, todas las salas de juego recaudaron el mes pasado casi 170 millones de pesos.

Facturación de los casinos de Mendoza durante noviembre.

Otro dato llamativo es que en Mendoza existen 5.100 máquinas tragamonedas. En todo el país sólo es superada por la Ciudad de Buenos Aires (poco más de 6.000) y la provincia de Buenos Aires (casi 22.000).

En promedio en la provincia hay un tragamonedas cada 392 habitantes, cifra claramente superior al promedio nacional (570) y al de otro países como Estados Unidos (453), Canadá (551), Uruguay (644) y Chile (1.569).

Los datos del juego vía web

Esta mañana las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) presentaron el nuevo sitio web. Se trata del “Sistema de Acceso Público a la Información de los Juegos de Azar”, que permitirá a los ciudadanos en general conocer la información relacionada con el juego en la provincia.

“La idea es transparentar y difundir los números estadísticos del juego en la provincia. La información es variada y va desde el glosario hasta la cantidad de máquinas tragamonedas, ganancias brutas, entre otros datos”, explicó el gerente general Andrés Lombardi.

Además, en el corto plazo se espera que se publiquen las licitaciones y las sanciones que reciben las salas de juego por incumplimientos. “Esto siempre ha sido información confidencial”, remarcó la titular del Casino, Josefina Canale, que señaló que consiguieron que los casinos privados dieran el consentimiento para publicar los datos.

Durante la presentación del sitio Canale realizó un balance del año y señaló que actualmente el IPJyC no tiene déficit. Al asumir la gestión había una deuda de 150 millones de pesos que fue saldada, aunque no se pudo cumplir con el 35% que debe destinarse a los programas de salud.

Hasta el momento el Casino destinó 121 millones de pesos a Salud pero para este año estaban programados 200 millones de pesos. Las autoridades señalaron que el incumplimiento se debe a la situación financiera que encontraron al asumir la gestión. En tanto para el año próximo estiman que se podrá cumplir con el porcentaje que estipula la ley y se prevé destinar 235 millones de pesos a los programas de salud.

Uno de los cuadros a los que se puede acceder en el sitio web muestra las transferencias que realizó el IPJyC durante el periodo 2012-2015. Los datos muestran que en 2012 y 2013 se logró transferir más de lo que especificaban las leyes, mientras que en 2014 y 2015 no se cumplió con lo establecido y entre los dos años se dejaron de aportar unos 164 millones de pesos.



El debate de Ganancias

En medio de la controversia que se generó entre el gobierno y la oposición el proyecto opositor de Ganancias, que tuvo media sanción en Diputados, Canale dejó en claro que en Mendoza no se podrá financiar la baja del impuesto a través del juego. “Este proyecto no tendrá tanta incidencia, hablaba del 10% del valor de la máquina amortizado, tenemos un parque viejo no nos va a impactar y el porcentaje de apuestas on line tema que no está regulado”, aclaró la funcionaria.