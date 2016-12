YouTube: estas son las canciones con más reproducciones del 2016

A pocas semanas de terminar el año, la plataforma de entretenimiento YouTube publicó la lista de las canciones con más reproducciones del 2016, donde evidentemente destacan los artistas de Hollywood.

1 - Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign

2 - Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

3 - Hasta el Amanecer - Nicky Jam

4 - The Chainsmokers - Closer ft. Halsey

5 - Rihanna - Work ft. Drake

6 - Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza

7 - Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul

​

8 - Zayn - Pillowtalk

9 - Coldplay - Hymn For The Weekend feat. Beyoncé

​

10 - Twenty One Pilots: Heathens

​

​