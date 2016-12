El domingo en la nochecita sentimos un sismo. No fue gran cosa pero se nos movió el piso. Llamamos al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tiene sede en San Juan, para averiguar los datos del temblor, ya que en la página oficial no estaban publicados. La sorpresa llegó cuando nos atendió un guardia del lugar y nos explicó que no había nadie.

“Es domingo, y los domingos acá no trabaja nadie. Ahora voy a llamar al técnico para que venga y vea qué pasó”, dijo. Todo bien, pero debería haber una reacción más rápida en un organismo situado en una de las provincias más sísmicas del país.