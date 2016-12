River: el llamativo mensaje de Gallardo en su estado de WhatsApp

La caída ante Boca en el Monumental golpeó muy fuerte en River. Tanto que la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto Millonario podría depender del resultado de la final de la Copa Argentina.

Este jueves, River enfrentará a Rosario Central en Córdoba. Si gana, clasificará a la Copa Libertadores 2017 y la derrota ante Boca sólo será un mal recuerdo. Pero si pierde, el combo sería letal: lejos de la punta en el torneo local y sin competiciones internacionales el próximo año, Gallardo podría adelantar su salida.

“Si pierde la final de la Copa Argentina no sé cuál será su decisión”, confió una persona muy cercana al entrenador al diario Clarín. La misma fuente sí aseguró que en caso de ganarle a Central continuará en su cargo.

Mientras intenta superar el trauma que le causó la derrota ante Boca y se prepara para la fina, Gallardo dejó un curioso mensaje en su estado de WhatsApp.

"Que la noticia no tape la historia!!!", fue la frase que utilizó el director técnico para expresarse. La misma puede ser interpretada como que una derrota contra el Xeneize no opaque las cinco copas obtenidas, o que un cambio (la salida de Andrés D'Alessandro para incluir a Iván Rossi) no ponga en duda la capacidad que tiene como estratega. Todo esto acompañado poruna imagen de él sonriente, junto a su cuerpo técnico.

Fuente: Clarín e Infobae