Acusaron de violación a un periodista de TN, que respondió con dureza

Nadia Dagnino acusó al periodista de Grupo Clarín, Guillermo Lobo, de haberla abusado sexualmente cuando ésta tenía entre 6 y 7 años.

La mujer contó que "la persona que me había abusado era Guillermo Lobo de Todo Noticias, creo que es donde trabaja este personaje ahora y su hermano Ramón Lobo”. Y continuó: ”Yo a los 16 años estaba yendo a la escuela y este personaje, que es la persona que me abusa cuando yo tenía 6 y 7 años, me seguía diciendo cosas en la calle como 'que linda que estás', 'qué buena que te pusiste ahora'”.

Tras estas declaraciones, el conductor y productor de Todo Noticias (TN) tuvo su derecho a defensa en el sitio Primicias Ya: “Es una acusación falsa y espantosa, impulsada por una abogada ligada a Quebracho. Acusaron a un tal Eduardo Lobo que no soy yo. Luego trataron de corregirlo pero la Fiscal y el Juez se dieron cuenta que buscaban otra cosa. La Justicia anuló por completo la denuncia”.

Por la supuesta difamación, el periodista realizará acciones legales para que se compruebe su inocencia.

“Otro tema. Asegura que fue algo ocurrido hace 30 años con personas que no conozco. Y admiten que la Fiscal (de trayectoria indubitable) no creyó nada de toda esta falsedad”, cerró Guillermo.

