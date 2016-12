La gravedad del video hecho por los presos del complejo penitenciario San Felipe puede ser analizada desde diferentes puntos de vista. Primero, por las amenazas proferidas contra funcionarios y efectivos del Servicio Penitenciario. Por lo tanto, la Justicia debe actuar para identificar a quiénes allí aparecen hablando.

Es un hecho que no puede quedar impune. Segundo, porque todos aparecen armados con facas. Son puñales de fabricación casera que deberían haber sido detectados en los diferentes operativos de requisa. No se trata de cuchillos o navajas. La cantidad, calidad y peligrosidad del material mostrado no puede pasar como si nada. Por último, está claro que el sistema carcelario está colapsado. Cada vez más lejos del mandato constitucional de buscar la resocialización de los reos, los penales son un foco de infección delictiva, que no se queda en los calabozos, sino que trasciende los muros.