Pedro Alfonso y Flor Vigna brillaron con una innovadora coreografía

Pedro Alfonso y Flor Vigna llegaron a la pista del Bailando con una innovadora propuesta para homenajear a todos los momentos musicales del certamen. El actor consiguió que Marcelo Tinelli, sus bailarinas y hasta la pequeña Olivia Alfonso participen del ritmo libre.

Paula Chaves finalmente pude acompañar a Pedro en una de sus presentaciones del Bailando y no lo hizo sola. Acompañada por Olivia y Baltazar, la modelo se mostró muy feliz de pasar una noche llena de energía y amor junto a su marido.

Cuando Marcelo Tinelli le preguntó por qué no lo había hecho antes, ella respondió: “Tiene dos meses y recién le puse las vacunas y soy muy cuidadosa con esa”.

Acerca del polémico colecho, la modelo contó: “Olivia cuando nació Baltazar decidió irse a dormir sola. Es como que ella va decidiendo también”.

Al escuchar esta declaración, el conductor de Showmatch quiso saber cómo hace la pareja para mantener su intimidad cuando los niños les invaden la habitación. “Voy en un corte de Este es el show”, bromeó Pedro Alfonso. quien más tarde contó, en serio: “Nunca tuvimos problemas con eso”.

Luego, la pareja de baile sorprendió a todos e hizo participar a la pequeña hija Olivia y al mismo Tinelli en la córeo.

Ángel de Brito abrió las devoluciones con un 10: “Me encantó. Los felicito. El remate fue genial con Olivia y me gustó el homenaje a las canciones del Bailando. Impecable, me encantó.”

“Me pasó lo contrario a Angel. Me pareció que la edición fue tan cortita que me faltó baile. Mucho corte y acting. Y le faltó emoción”, rezongó Pampita que les puso un 5.

Moria Casán tenía el voto secreto pero adelantó “muchas felicitaciones. Manejaron el efecto sorpresa, hubo incertidumbre. Me vendieron sorpresa y hubo show. Mi voto es secreto, pero adoré…”

“Cuando empezaron, casi me muero del infarto. Me la devoré, les creí total y me parece sumamente difícil eso”, dijo Solita Silveyra que también les puso un 10.

Y en un hecho histórico, Marcelo Polino les puso un 10 y dijo: “Me sorprendió para bien. Me encantó. Fue lo mejor que hicieron en el año. Y con el broche de oro con tu hija… Me pongo de pie y les pongo el mejor diez del año.”



Fotos: Jorge Luengo- Ideas del Sur