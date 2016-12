“Si para cobrarle a Silvestre le tenemos que sacar un velador, lo haremos”

El abogado Fernando Burlando habló de las recientes declaraciones del cantante y actor Silvestre, quien en Almorzando con Mirtha Legrand denunció una infidelidad de su ex mujer, la actriz Verónica Vieyra, y dijo que su entonces esposa lo engañó con el actual ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con quien –según sostuvo el actor– la rubia salía desde los trece años de edad.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Burlando, abogado de Vieyra, defendió a su cliente y manifestó: “[Silvestre] está hablando de falsedades y mentiras que vamos sí o sí a llevar a la justicia, y tendrá que pagar algún tipo de indemnización por esto; pero nada repara el daño que provocan semejantes afirmaciones”.

Y continuó: “Lo que vamos a hacer es una acción de daños y perjuicios en contra de este hombre, quien por lo que averiguamos no tiene un patrimonio conocido, lo cual nos va a tornar complicado el poder cobrarle si la Justicia así lo sanciona, pero Verónica dio con un estudio que tiene la paciencia necesaria y que si se tiene que llevar un velador de la casa [de Silvestre], se lo va a llevar; y si se tiene que llevar una mesa, también”.

“Vamos a estar atrás de él hasta que Verónica de alguna manera repare este daño que se le ha causado, daño que –por más sentencia que se le imponga a quien se le ocurrió hablar livianamente en los medios– es muy difícil de reparar”, manifestó.

Además, Burlando reveló que “ya no siendo más Scioli gobernador se había insinuado este tema. Verónica habló con Scioli y Daniel en ese momento lo tomó con humor y dijo que era intrascendente, pero ahora están hablando de una cuestión delictiva. En su momento lo tomó con humor por lo desfachatado, mentiroso e irreal del comentario, pero ahora sí puede ser que le duela porque es una operación de prensa”.

En este sentido, se preguntó “qué motivo había para sentar a Silvestre en la mesa de Mirtha”, y añadió que “es muy confuso cómo surge la información y cómo se extiende esta versión”. De todas maneras, aclaró que “el foco no hay que perderlo, y el foco no es la señora Mirtha Legrand sino Silvestre, quien desfachatadamente dijo que el ex gobernador de la provincia usó a una chica”.

“Está claro que Verónica nunca tuvo ningún tipo de vínculo emocional o sentimental con Scioli, ni tampoco sexual”, finalizó.