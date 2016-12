Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro 2016

Cristiano Ronaldo cerró su fantástico año 2016 con su cuarto Balón de Oro, merecido dorado reconocimiento a un curso donde conquistó la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal. El quinto penalti en la decisiva tanda ante el Atlético en Milán y el liderazgo con su selección, a la que capitaneó hacia una gloria tantas veces esquiva, convencieron a los periodistas de France Football, quienes decidieron su triunfo por delante de Leo Messi y Antoine Griezmann.

Además, el galardón permite a CR-7 superar a Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten, ganadores de tres ediciones cada uno, y estrechar la distancia con Messi, que luce cinco en su palmarés. Un paso más en la fabulosa pugna con el argentino, con quien se ha repartido las últimas nueve ediciones de este premio.

La regularidad de Cristiano, autor de 51 goles en 55 partidos, convencieron al jurado de France Football. Cifras que se adornan con actuaciones decisivas en las tres competiciones donde compitió. El pasado abril, su hat-trick ante el Wolfsburgo permitó la remontada en los cuartos de Champions. En la Eurocopa, un doblete frente a Hungría dio vida a Portugal en la dramática última jornada de la liguilla. Y tres goles en el Calderón, hace apenas un mes, permitieron al Madrid reforzaron su liderato liguero.

Desde luego, los números de Messi, responsable de 59 goles en 62 partidos, no quedaron a la zaga. Sin embargo, esta vez los éxitos del Barça en Liga, Copa y Supercopa de España, no pesaron tanto como la Undécima blanca y el título de naciones en París. Por no hablar del fiasco de los penaltis en la Copa América, donde Argentina perdió su tercera final en tres años.