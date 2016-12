Hostelling International (HI a partir de ahora) es una red de Hostels a nivel mundial, la más grande actualmente. Según ellos, tienen afiliados mas de 4000 hostels.

La mision de HI Hostels es garantizar alojamiento bajo estrictos estándares de calidad, a un precio económico, así como programas de viaje en todo el mundo.

Podrás identificar los hostels asociados a HI a traves de su logo. Gracias a esto sabrás que es un hostel que ofrece todas las comodidades, seguridad e higiene para los viajeros más exigentes. Pero claro, a veces los hostels pertenecientes a HI suelen ser más caros, pero es cuestión de buscar.

Siendo afiliado de HI, podrás tener descuentos de hasta un 10% usando la tarjeta HI en los hostels pertenecientes a la red. Aunque también hay que tener cuidado, ya que hay hostels que tienen el logo, pero son truchos, no están autorizados por HI.

Por eso, la mejor forma de buscar un hostel perteneciente a HI es a través de su web.

¿Dónde obtener la Tarjeta HI?

Para sacarse la tarjeta hay que ir a agencia de viajes especializada: Florida 835 oficina 107 Ciudad Aut. de Bs. As. Lunes a Viernes: Tel: (5411) 4511-8723. Horario: 9:00 a 19 hs. Los requisitos son llevar documento de identidad y pagar el costo de la tarjeta (1 año $200, 2 años $300).