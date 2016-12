Cómo ahorrar en comida en un viaje

Un punto importante que debemos cubrir económicamente antes de emprender un viaje, es la alimentción.

Muchos dirán, no me preocupa, pasaré a frutas, pan y agua. Obviamente eso no es lo más saludable para nuestro cuerpo, el cual debemos cuidar si no queremos enfermarnos en pleno viaje.

Algunos tips para poder ahorrar en nuestra alimentación, y a su vez tratar de estar lo más sanos posible.

Vendedores callejeros: genera desconfianza en temas de higiene o mal estado de los alimentos. Si bien la comida por lo general no es de la mejor calidad, sigue siendo una buena opción para mantenernos alimentados a bajo precio.

Podemos encontrar sándwiches, panqueques, panchos, hamburguesas al pan, empanadas, tortas fritas en Uruguay, un completo en Chile, bauru en Brasil, lomito en Paraguay, papas rellenas en Perú, etc.

Pero no utilicen únicamente vendedores callejeros, usen otras opciones para poder obtener cierta variedad de alimentos.

Menú del día: en el menú del día no puedes elegir, es el plato que el restaurante está ofreciendo en ese momento. Suele incluir el plato principal, postre, pan y bebida, y en algunos países, sopa como entrada.

Buffet: es el típico “come-todo-lo-que-puedas”. Pagas un ticket y pasas a tener a tu disposición largas mesas llenas de comida.

Hay viajeros que van a un buffet una vez en el día y ya quedan satisfechos por el resto de la jornada, lo que sin duda les significa un buen ahorro.

Comida rápida: para un mochilero puede ser una buena opción. Por ejemplo, en Uruguay, Argentina y Brasil encontraras muchos lugares de comida rápida, además de las clásicas cadenas internacionales que se encuentran casi en cada rincón del planeta como McDonald’s, Burger King, Subway, entre otros.

Mercados o Cocina local: lugares donde se concentra la población local. Se prueba la comida verdadera, y sin duda es mucho más barato.

Pero cuidado, hay mercados que se han vuelto turísticos y los precios se han disparado, como por ejemplo, el Mercado del Puerto en Montevideo o el Mercado Central en Santiago de Chile.

Pero otros, como el Mercado Vega también en Santiago, y a solo dos cuadras del anterior, se concentran los chilenos, y se puede conseguir rica comida y a excelentes precios. Lo mismo en Cusco con su Mercado Central de San Pedro, donde por solo un dólar se puede comer un menú completo.

Bebidas: ¿Sodas? ¿Gaseosas? ¿Agua con gas? ¿Tónicas? ¿De verdad las necesitas?

La única bebida que el cuerpo humano necesita para estar saludable es el agua. Gratis en gran parte del mundo, y muy económica en los lugares donde sea necesario comprarla.

Y siempre que puedas recicla tu botella de agua, no la tires, recárgala donde sepas que el agua es potable.

Cocinarse: probablemente la mejor opción. Si nos alojamos a través de CouchSurfing u Hostales, por lo general tendremos una cocina a disposición, donde podremos hacernos nuestras propias comidas.

Tarjetas turísticas: estas tarjetas además de descuentos en actividades, suelen incluir descuentos en restaurantes.

También muchos hostales tienen convenios con diferentes locales de comida donde puedes conseguir descuentos presentando algún cupón o algo que demuestre que te estas alojando en el hostal asociado.