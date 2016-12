Por la muerte de una paciente, Salud quiere controlar las matrículas médicas

Debido a la muerte de la paciente Beatriz Gattari (48) -luego de realizarse dos cirugías en una clínica clandestina con el médico detenido Carlos Arzuza (48)-, el Ministerio de Salud intentará tener el control sobre las matrículas que habilitan a los médicos y adelantarán un registro de profesionales habilitados y suspendidos. Sin embargo, desde el Círculo Médico Mendoza piden que se cree un colegio médico en la provincia para dar mayor seguridad a los mendocinos a la hora de atenderse con los especialistas.

Este lunes el ministro de Salud, Rubén Giacchi, habló sobre el cirujano imputado por homicidio simple y las falencias de su cartera en las habilitaciones que se otorgan a los profesionales de este sector. Y, destacó que la muerte de Gattari fue el resultado de una serie de fallas que cometieron los ministros que lo antecedieron.

Sucede que Arzuza tenía antecedentes de mala praxis por la muerte de un empresario en 2013. Fue detenido, pero salió bajo fianza. El hecho es que siguió ejerciendo como profesional de la salud e, incluso, lo hizo para el Estado provincial.

“Si se hubiese suspendido la matrícula de este hombre como correspondía en el 2013, tras la causa en proceso por la muerte de un hombre por una lipoaspiración y de la que quedó libre con una caución de cien mil pesos, no estaríamos hablando de la muerte de esta mujer. El ministerio en ese año tampoco realizó un sumario para ver si existían los méritos suficientes para suspenderlo”, enfatizó Giacchi.

Ministro de Salud, Rubén Giacchi.



Actualmente la habilitación de la matrícula de título de grado o la renovación de la misma, que se debe realizar cada cinco años, pasa por el Consejo Deontológico, departamento donde los médicos juzgan el accionar de quienes ejercen esta profesión. Este cuerpo tiene la facultad de certificar las especialidades y regular la ética profesional.

“Siempre me preocupó quién controlaba al médico que tiene su matrícula suspendida y la verdad es que no la controla nadie”, señaló el ministro de Salud, Rubén Giacchi.

Para Giacchi, en las funciones que realiza el Consejo existe un vacío que carece de control. Si bien el Estado le presta el espacio físico para que desarrollen sus actividades en la Casa de Gobierno e incluso le paga un adicional por la carga pública, la cartera de Salud no tiene participación en sus decisiones.

“Esto se debe a una ley creada en 1954, que no permite la participación del Estado en el Consejo Deontológico, pero eso no va a seguir siendo así”, explicó Giacchi y afirmó: “Quiero que haya un representante del Estado sentado en el Consejo y que el ministro sea quien firme las matrículas, cuando la habilitación de un consultorio pasa por el ministro”.

Con esta fuerte crítica a los profesionales del Consejo Deontólogico, Giacchi sostuvo que no tener participación ni control en el actuar de los médicos "es un gran peligro, ya que una “matrícula es un arma que puede o no ser bien utilizada.”

Por este motivo propuso una herramienta que se incorporará a la página del Ministerio de Salud los primeros días de 2017, "a la que todos los ciudadanos tendrán acceso y podrán saber qué médicos están o no habilitados para ejercer la profesión”.

Se trata de un buscador de médicos habilitados o deshabilitados para atender u operar en la provincia. Esto será posible con el nombre y apellido del profesional, DNI o matrícula.

Ante estas medidas, la titular del departamento del Consejo Deontológico, Gabriela Márquez, sostuvo que está de acuerdo con lo planteado por Giacchi, y que toda medida que se tome desde el ministerio de Salud será bien recibida. La profesional prefirió no responder a las críticas del funcionario cornejista.

La mirada del Círculo Médico de Mendoza

El presidente del Círculo Médico, Daniel Coria Mondati, sostuvo que le parece bien que el Gobierno comience a tener participación en el sector ya que en reiteradas ocasiones intentaron un acercamiento con las autoridades pero las respuestas no fueron favorables.

“Desde hacen años que buscamos que el ministerio analice estos casos, pero no hemos obtenido respuestas. Respecto al control que desea realizar Salud en las matrículas, me parece que es mejor la creación de un Colegio Médico ya que la provincia es una de las pocas que no lo tiene”, sostuvo Coria.

El médico destacó que con la implementación de éste se podrá tener “control sobre las matrículas, las residencias médicas, los posgrados que realizan los profesionales, la formación médica, etcétera”.