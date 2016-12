Destéfanis busca aprovechar la interna radical para sumar votos

Santa Rosa Cambia tuvo un importante triunfo en este con el 66% de los votos, mientras que el justicialismo llegó al 30,6%. La campaña de cara a las elecciones generales de febrero ya está en marcha y la candidata peronista, Florencia Destéfanis, ya comenzó su carrera para sumar votos y entre las estrategias que se barajan es aprovechar la debilidad que dejó la interna entre las radicales Norma Trigo y Débora Quiroga.

Si bien el frente que impulsó el gobernador Alfredo Cornejo tuvo una aplastante victoria, las cosas para adentro de la alianza no están bien. La rivalidad entre Trigo y Quiroga no se terminó este domingo y la concejal se negó a participar de la conferencia de prensa donde se anunció el triunfo de la actual presidenta del Concejo Deliberante. Quiroga no apareció y ni siquiera envió un mensaje para felicitar a la ganadora de su frente.

Con este panorama la ex reina de la vendimia se entusiasma y saldrá a la caza de los votos de los precandidatos que participaron de la interna en Santa Rosa Cambia. “Hay que buscar los votos de los candidatos que quedaron fuera de la pelea y los de Débora Quiroga”, manifestó Destéfanis. Además la candidata del PJ destacó la “unidad” que hay actualmente dentro del partido, a diferencia de lo que ocurre con sus rivales.

“Es un desafío, no es fácil pero no es imposible, creo que hay experiencias donde si no se mantiene la unidad los resultados se dan vuelta”, advirtió la candidata de la Corriente Peronista.

Pero la debilidad del frente no solamente está entre Quiroga y Trigo, otro que quedó con gusto a poco fue el precandidato demócrata, Daniel Jofré, quien cosechó el 16,8% de los votos, porcentaje que de haber ido por fuera hubiese sido suficiente para poder competir en las generales.

“La reflexión es que era importante ir por fuera como partido pero la dirigencia insistió en mantenernos dentro del frente”, sostuvo Jofré, que de todas maneras señaló que acompañarán a Trigo en febrero. Sin embargo el presidente del Partido Demócrata, Carlos Balter, se mostró muy conforme con los resultados y no mostró arrepentimiento por haber ido con el frente.

“Vamos a convocar a Quiroga”

Después de los festejos, la ganadora de la interna y actual presidenta del Concejo Deliberante, señaló que van a convocar a Quiroga para trabajar de cara a febrero. Hay que recordar que Trigo obtuvo 2.990 votos llegando al 46,2%, mientras que la concejal alcanzó 2.183 obteniendo así el 33,7%, por lo que en el frente no quieren que se pierda ese caudal de votos.

“Cuando comprenda creo que va a reaccionar. Llegará el momento en que hablaremos con ella y su gente, compartimos mismo espacio político, los vamos convocar”, manifestó Trigo. Mientras tanto Quiroga brilla por su ausencia y ni siquiera atiende a la prensa.

Además Trigo tiene un as bajo la manga para terminar de convencer al electorado a su favor y es que está analizando la posibilidad de pagar un bono a los municipales en enero.