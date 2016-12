Pampita: “Con Benjamín trabajamos para tener una familia armoniosa”

A un año de separarse de Benjamín Vicuña, y a meses de haber comenzado una nueva relación con Juan Pico Mónaco, Carolina Ardohain hace un balance de un 2016 que la tuvo en el centro de la escena, ya sea por las cuestiones del corazón, como por los escándalos mediáticos en ShowMatch. “Mi separación fue a fines de 2015 y yo hice el cierre ahí. Hoy veo bien a mis hijos, contentos, plenos. Ya con eso tengo razones de sobra para brindar“, aseguró a revista Luz.

“Los altibajos del trabajo me podrán generar malhumor un día o dos, pero después ya está. Mi familia es mi prioridad absoluta“, señaló Pampita, intentando sacarle dramatismo a las disputas que generó su participación como jurado del Bailando.

“Para mis hijos yo soy una mamá tan normal como todas las demás. Mi trabajo no se mete en sus vidas. No tienen ni idea del nivel de exposición que tengo, y me encanta que puedan hacer su vida normal”, agregó la modelo.

Sobre su relación con el tenista, explica: “La relación con Pico es algo bien reciente, de hace un mes y medio… Ahí empezamos a tener una relación. Antes no se podía porque él no estaba viviendo acá“. A su vez, contó como está hoy su relación con el padre de sus hijos. “Con Benjamín la relación está muy bien. Tenemos tres hijos hermosos, y la responsabilidad para siempre de ser una familia armoniosa. En eso estamos“.