Nació sin vagina y se operó para tener sexo

Devan Merck, una chica de 23 años de los Estados Unidos, se sometió hace poco a un tratamiento in vitro para poder traer al mundo un hijo pero todo se le ha hecho cuesta arriba, ¿la razón? nació sin vagina.

Devan nació siendo una niña aparentemente sana, pero cuando cumplió 12 años recibió una terrible noticia. Jamás desarrolló un conducto vaginal normal y su útero estaba en pésimas condiciones, por lo que no podría ser “una mujer de verdad”.

Al cumplir los 16, los doctores realizaron una delicada cirugía tomando piel de su trasero para construirle una vagina, y luego de un tiempo consiguió tener un aparato reproductor medianamente normal.

“Durante años me molestaban, me decían que era un niño o una rara. Cuando salía con chicos, ellos se iban después de saber que no podrían tener sexo conmigo”.

Devan recuperó su seguridad después de esta cirugía y junto a su esposo Trent, quien la ayudó y apoyó desde que se conocieron, decidieron formar una familia.

En la actualidad, la pareja no tiene problemas para tener relaciones sexuales, pero las probabilidades de que pueda concebir de forma natural son limitadas y por eso está siguiendo un tratamiento in vitro.