El crudo testimonio de otra víctima de Arzuza: "Me ataron las manos a la camilla"

Gustavo Arzuza está internado en el Hospital Central, con custodia policial. El médico cirujano fue imputado por la muerte de Beatriz Gattari, la mujer que falleció tras ser intervenida en una clínica clandestina de calle Alem de Ciudad.

La difusión del caso provocó que otras víctimas de Arzuza y su pareja, la rumana Laura Duta que también fue detenida e imputada, se animaran a contar sus testimonios.

Ese fue el caso de una joven de 23 años, que llegó a la clínica de Arzuza por recomendación de una conocida. La mujer, que prefirió resguardar su identidad, relató en Canal 9 que pasó por el consultorio en julio y septiembre para realizarse dos liposucciones.

"La primera experiencia estuvo bien, no tuve ningún problema pero la segunda sí, tuve una complicación. No me agarró la anestesia, me durmió y me operó igual. Sufrí mucho porque los dolores eran insoportables. Me puso suero y le dije que me lo sacara porque estaba arrepentida. Tenía miedo, estaba descompuesta. Me dijo que me calmara, que eran nervios normales y me durmió", relató la joven.

"Cuando me despierto los veo a él y a su mujer al lado de la camilla. Estaban fumando y yo les decía que me sentía mal. Sentía que me moría, sentía las heridas abiertas. Le pedí que me ayudara pero no me hablaba ni de daba vuelta. Después me dijo que era capricho, que ya iba a estar bien, que me quedara callada. En ese impulso quise levantarme entonces y con la mujer, uno de cada lado, me ataron las manos a la camilla", agregó la mujer que ya declaró ante la fiscal Claudia Ríos.

"Sentía muchos dolores y me descompuse. Me trajeron un balde para que devolviera y estaba totalmente desvanecida. A los cinco días tuve una complicación, no podía caminar, lo llamé por teléfono, me dijo que me había tocado unos nervios y que con el paso de los días se me iba a acomodar", contó la chica que pagó cerca de $30.000 por la cirugía.

En la intervención la joven fue acompañada por su madre, quien le advirtió que a simple vista el lugar no cumplía con los requerimientos de seguridad necesarios. Incluso Arzuza le practicó la cirugía sin estudios prequirúrgicos, solo con un análisis de sangre.