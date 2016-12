Bullrich: “La veo más auténtica a Cristina que a Massa”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, le genera "algo de desconfianza" y que la ex presidenta Cristina Kirchner le parece "más auténtica".

Sin embargo, no tardó en aclarar que simplemente estaba "comparando personalidades". En ese sentido, rápidamente aclaró sus diferencias con el gobierno anterior: "Yo he sido totalmente opositora, no comparto para nada todo lo que pasó durante esa década, creo que ha sido malo para la Argentina".

La ministra también dijo que le genera "lástima" la imagen del ex presidente Fernando De la Rúa porque fue un gobierno que "terminó mal y fue una gran esperanza".

Por otro lado, ante la foto de Carlos Menem aseguró que "tuvo su momento de gloria y su momento de destrucción".

"Hay algo que me preocupa, en la Argentina todos los presidentes terminan mal; me encantaría que no fuera así, sería una madurez de nuestra democracia", concluyó Bullrich.

Fuente: Infobae