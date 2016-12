Próvolo: el obispo de Verona dice que quiere colaborar con las víctimas de abuso

“Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades argentinas, en caso de que lo soliciten”, dijo el obispo de Verona, Giuseppe Zenti, sobre las denuncias de abusos sexuales cometidos en el instituto para sordomudos Antonio Próvolo de Luján -cuya casa central se encuentra en Italia- y que han provocado la detención de Nicola Corradi, un cura italiano de 82 años.

Corradi, que ya había sido denunciado en Italia por abusos cometidos en el Próvolo de Verona en los años ’60, emigró primero a La Plata y luego a Mendoza.

“Hemos sido informados de lo que está sucediendo en la Argentina y esperamos que el caso del padre Corradi, sacerdote que está en aquel país desde hace décadas, se resuelva en buen sentido y positivamente. Si podemos ayudar de algún modo, con documentación y testimonios, estamos a disposición de las autoridades”, señaló Zenti este domingo a un diario italiano.

Las declaraciones de Zenti provocaron sorpresa y desconfianza entre las víctimas de los sacerdotes y religiosos pedófilos del Próvolo de Verona. “El comportamiento del obispo es, lo menos, desconcertante”, aseguraron los miembros de la Asociación Sordos Antonio Próvolo, que en 2009 denunciaron públicamente -a través del testimonio de 67 víctimas de pedofilia- los abusos que sufrieron en el instituto fundado en 1830 y regenteado por curas y religiosos de la Compañía de María para la educación de los sordomudos.

“Primero se negó y ahora está dispuesto a cooperar. Estamos felices de su arrepentimiento”, agregaron las víctimas de la asociación, según publica el diario Clarín.

El obispo se explayó un poco más: “Contamos con una sentencia de la magistratura que no ha sido publicada y que la conocen unos pocos. Porque este fallo disminuye notablemente la consistencia de los hechos, al menos tal como han sido presentados en ciertas versiones. Hemos decidido no difundirla para evitar posteriores reacciones violentas. Naturalmente ha habido episodios condenables del modo más absoluto pero no han sido tantos como se ha hecho creer”.