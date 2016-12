Llegó el esperado adelanto de "Rápidos y Furiosos 8"

A través de la cuenta de Facebook de la franquicia, Universal lanzó el trailer oficial de The Fate of the Furious, la octava entrega de la exitosa saga de acción protagonizada por Vin Diesel.

Entre las novedades de "Rápidos y Furiosos 8" se destaca la participación de Helen Mirren y Charlize Theron, quien será la villana. Este largometraje también será el primero de la saga sin el actor Paul Walker, quien falleció en un accidente de tráfico en 2013.

​El director de esta nueva cinta es F. Gary Gray ("Straight Outta Compton") y en su reparto estelar figuran actores como Vin Diesel, Scott Eastwood, Dwayne Johnson, Kurt Russell y Jason Statham. Hace unos meses Diesel y Johnson protagonizaron una fuerte pelea en el set, por lo que el segundo informó en sus redes sociales que esta sería su última participación en la saga "Rápidos y Furiosos".

La anterior película, "Furious 7", fue dirigida por James Wan y cosechó un espectacular resultado en las taquillas con más de 1.500 millones de dólares de ingresos en todo el mundo.

En abril no habrá más familia. Te presentamos el primer trailer de Rápidos y Furiosos 8 pic.twitter.com/suFUU4Xqgv — Universal Pictures (@UniversalMX) 12 de diciembre de 2016