Efecto Trump: creció el costo del endeudamiento argentino

El cambio en el escenario internacional podría traer consecuencias en el esquema de financiamiento argentino para el próximo año. Antes de el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos era posible colocar deuda a un 6% anual, pero post elección el costo subió a 7,5%.

Este análisis fue realizado por el Estudio Broda, quien vaticinó que salir a conseguir ahora parte de los u$s 40.000 millones que harán falta el año próximo va a costar más caro. La tasa del bono de EE.UU. a 10 años subió desde fines de noviembre desde 1,8% a alrededor de 2,4%.

Este incremento marca un nuevo marco de referencia para otros títulos en el mercado internacional, y, por lo tanto, suben también las tasas a las que podría conseguir deuda la Argentina. Para el 2017, desde el Estudio Broda vaticinan que habrá necesidades de financiamiento por u$s 44.000 millones.

En lo que va de 2016, los títulos soberanos en moneda extranjera emitidos según ley de Nueva York alcanzan los u$s 22.050 millones, entre los u$s 16.500 millones iniciales (que se usaron en parte para pagar a los holdouts), los u$s 2750 para la recompra del Cupón PBI y los 2500 millones de euros colocados a principios de octubre, que equivalen a u$s 2800 millones, aproximadamente. También engrosaron el stock de Letes en dólares (que son colocaciones a corto plazo) e hicieron emisiones en pesos, a tasa fija, por hasta 10 años de plazo.

La situación de Mendoza podría estar complicada ya que para el 2017 también prevé el financiamiento externo. De hecho esta semana el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, viajarán a Nueva York para retomar los contactos con la banca internacional. La última toma de deuda de la provincia fue de 500 millones de dólares.

Fuente: Cronista