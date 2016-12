Lanzan impactante trailer de “Fast & Furious 8”

A través de la cuenta de Facebook de la franquicia, Universal lanzó el trailer oficial de The Fate of the Furious, la octava entrega de la exitosa saga de acción protagonizada por Vin Diesel.

Después de Fast & Furious, 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five, Fast & Furious 6 y Furious 7, Universal Pictures anunció que la nueva cinta de la saga se titula The Fate of the Furious (El destino de los furiosos), un nombre mucho más dramático que todos los anteriores, tan simples y exactos.

Dirigida por F. Gary Gray, además de contar nuevamente con Vin Diesel (Dominic Toretto), Dwayne “The Rock” Johnson (Hobbs), Michelle Rodríguez (Letty Ortiz), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Ludacris (Tej Parker), Elsa Pataky (Elena Neves), Kurt Russell (Frank Petty), Jason Statham (Deckard Shaw), Lucas Black (Sean Boswell), Nathalie Emmanuel (Megan Ramsey) y Eva Mendes (Mónica Fuentes), la cinta marcará el debut de Charlize Theron, Scott Eastwood, Helen Mirren y Kristofer Hivju, entre otros, en la franquicia.

The Fate of the Furious, que será la primera cinta sin Paul Walker, verá la luz en abril de 2017. Pero esto no será todo. En 2019 llegará la novena historia y en 2021 la décima.

Mirá el adelanto de The Fate of the Furious.