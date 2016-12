Le decían gorda: tomó la decisión más triste delante de su familia

El caso de Brandy Vela, se viralizó en las redes sociales luego de que su familia diera a conocer el infierno que vivió a causa del bullying, que fue lo que la llevó a encontrar su precoz y triste final.

La joven tenía sólo 18 años y se quitó la vida delante de su familia. Es que no aguantó el despiadado acoso cibernético del que era víctima. "Gorda", era el insulto que más le repetían.

La hermana de Brandy, Jackie, contó durante una entrevista con la CNN que a la joven siempre le hacían bullying por su peso, pero que el acoso cibernético se intensificó desde el pasado abril.

"Las personas abrían cuentas falsas de Facebook y le enviaban mensajes. Aunque ella no respondía, de todas maneras la atacaban”, comentó Jackie.

"Le decían cosas realmente horribles como ‘¿por qué sigues aquí?'. También la llamaban gorda y fea. Ella era bonita, absolutamente hermosa y lo único con lo que podían meterse era con su peso”, recordó.

"No podían hacer nada porque (los sospechosos) usaban una aplicación que no era rastreable y hasta que no sucediera algo, como que pelearan, era imposible tomar medidas”, expresó.

Fue Jackie la que recibió un mensaje de texto de alerta. "Te amo muchísimo, por favor recuerda eso, y perdón por todo”, le escribió Brandy.

Cuando toda la familia llegó, advertida por Jackie, a la casa de la familia, encontraron a Brandy con un arma en su dormitorio. No pudieron persuadirla para que no tomara esa drástica decisión.